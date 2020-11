DJ MARKET TALK: Airbus alvo de subida de recomendação com otimismo sobre vacina

(DJ Bolsa)-- Depois das notícias sobre a vacina da Pfizer, na segunda-feira, muitos investidores já veem a "luz ao fundo do túnel" para o setor aeroespacial, diz a JPMorgan Cazenove, que revê em alta a recomendação da Airbus para neutral face a underweight. Os investidores acreditam cada vez mais que "2021, ou talvez 2022, já não importam porque conseguimos ver o retorno a alguma normalidade em 2023", diz ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone