DJ MARKET TALK: Airbus com muito trabalho pela frente

(DJ Bolsa)-- As entregas da Airbus em novembro mostram que a fabricante de aviões tem muito trabalho pela frente em dezembro para cumprir o alvo de entregas de 720 aeronaves este ano, dizem analistas do Berenberg numa nota de research. A empresa entregou 64 aviões no mês passado, o que eleva o total do ano para 623 aviões. Isto representa cerca de 87% do alvo do total do ano, o que compara com a média histórica da empresa de as entregas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.