DJ MARKET TALK: Airbus deve alcançar alvo de entregas anual, expansão das margens

(DJ Bolsa)-- A Airbus parece estar a caminho de atingir os alvos de entregas anuais e tem espaço para uma expansão das margens no médio prazo, referem os analistas do Bank of America numa nota de research. A empresa deve atingir o alvo de entregas de aviões de 720 unidades, já que uma queda acentuada das entregas parece improvável no quarto trimestre, tendo em conta as melhorias da cadeia de fornecimento e da força de trabalho, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.