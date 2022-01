DJ MARKET TALK: Airbus deve alcançar alvo de entregas de 2021 - Citi

(DJ Bolsa) -- Apesar de ser "de certa forma inquietante" prevês as entregas mensais, parece que a Airbus entregou entre 598 e 609 aviões em 2021, diz o Citi. "Olhando para a base de dados da Cirium dos aviões entregues em dezembro e dois outros websites, estimamos que a Airbus tenha entregue 80-91 aviões em dezembro, elevando o total do ano para o intervalo entre 598 e 609", diz o banco. Esses valores comparam com o alvo da ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone