DJ MARKET TALK: Airbus deve entregar 48 aviões em julho

(DJ Bolsa)-- A Airbus deve entregar 48 aviões em julho, diz Chloe Lemarie, analista do Jefferies, numa nota de research. Isto pode representar um aumento de 2% face ao período homólogo, mas uma queda de 20% face ao mês anterior quando a Airbus entregou 60 aviões, diz a analista. O objetivo da empresa de acelerar o ritmo de entregas está a ser desafiado pela produção lenta por todo o lado -- um provável reflexo da contí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone