DJ MARKET TALK: Airbus deve entregar 48 aviões em setembro - UBS

(DJ Bolsa)-- A Airbus deve entregar agora 48 aviões aos clientes no mês de setembro, dizem analistas do UBS numa nota aos clientes, naquela que é a segunda revisão em baixa para o mês. Os analistas previam inicialmente pouco menos de 60 entregas, mas reduziram as estimativas para 55 na semana passada. "Estimamos 30 entregas desde o início do mês e é raro que a Airbus seja capaz de manter o ritmo de cinco entregas por dia"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.