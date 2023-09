DJ MARKET TALK: Airbus deve entregar 55 aviões em setembro - UBS

(DJ Bolsa)-- A fabricante europeia de aviões Airbus deverá entregar 55 aviões aos clientes este mês, escreveram analistas do UBS, revendo em baixa a previsão de pouco menos de 60 na semana passada. "Revimos em baixa as nossas expectativas para as entregas de setembro, já que os indicadores avançados continuam fracos", disseram. Se a Airbus entregasse 55 aviões conforme projetado, o resultado ficaria abaixo do consenso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.