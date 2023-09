DJ MARKET TALK: Airbus deve entregar menos de 60 aviões em setembro - UBS

(DJ Bolsa)-- A fabricante de aviões europeia Airbus pode entregar menos de 60 aviões a clientes este mês, potencialmente quebrando uma tendência de entregas melhores do que o esperado dos últimos meses, escrevem os analistas do UBS numa nota aos clientes. "Esperamos um setembro sazonalmente fraco", dizem. A Airbus entregou 52 aviões a clientes no mês passado e 433 até agora este ano. O grupo ainda prevê 720 entregas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.