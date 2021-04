DJ MARKET TALK: Airbus e Boeing enfrentam desafios de capacidade

(DJ Bolsa)-- A capacidade das companhias aéreas globais caiu esta semana face aos sete dias anteriores pela primeira vez em dois meses, sublinhando a instabilidade da recuperação, num momento em que a capacidade sobe nos EUA e recua fortemente na Europa e América Latina. Isto torna difícil para a Airbus e a Boeing colocarem novos aviões junto dos clientes, embora a primeira tenha entregado 72 em março, provavelmente o dobro da rival ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

