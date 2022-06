DJ MARKET TALK: Airbus enfrenta riscos nas cadeias de abastecimento

(DJ Bolsa)-- O outlook da Airbus parece promissor, mas as pressões das cadeias de fornecimento podem pesar, refere o JPMorgan. A fabricante europeia de aviões está a beneficiar da subida de volumes, de um dólar forte e de não ter grandes novos projetos de desenvolvimento e deve gerar recordes no free cash flow e Ebita nos próximos três a quatro anos, diz o JPM. Ainda assim, as evidências sugerem que os constrangimentos das ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

