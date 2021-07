DJ MARKET TALK: Airbus entregou o maior número de aviões desde o início do ano

(DJ Bolsa)--A Airbus entregou o maio número de sempre de aviões desde o início de 2021 em junho, com 77 aviões expedidos, mas isto já era esperado, visto que o último mês do primeiro semestre é normalmente o mais robusto, diz o Citi. Até agora neste ano, a empresa entregou 297 aviões, praticamente em linha com as expectativas do total do ano, diz o Citi. "Com cerca de 100 aviões nos inventários acabados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

