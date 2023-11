DJ MARKET TALK: Airbus está a caminho de atingir meta anual de entregas de aviões

(DJ Bolsa)-- A Airbus entregou 71 aviões a clientes em outubro e 559 desde o início do ano, significando que a fabricante aeronáutica europeia está a caminho de atingir o alvo de entregas anual de 720 aviões comerciais, refere Charles J. Armitage, do Citi, numa nota de research. A Airbus já alcançou 78% da meta anual, assinala Armitage. "As entregas estarem 4% acima da média histórica é encorajador." (mauro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.