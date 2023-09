DJ MARKET TALK: Airbus está em boa posição para cumprir alvo de entregas de aviões

(DJ Bolsa)-- A Airbus entregou 52 aviões a clientes em agosto e 433 até agora este ano, um resultado que deixa a empresa europeia numa forte posição para atingir o alvo do total do ano de 720 entregas, escrevem os analistas do Citi numa nota aos clientes. Ambas as leituras estão bem acima da média deste período, dizem, mas os investidores não devem ficar demasiado entusiasmados visto ser prematuro para assumir que a Airbus ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.