DJ MARKET TALK: Airbus expande na China, Índia espera

(DJ Bolsa)-- A Airbus entregou o primeiro A321neo da sua linha de montagem na China, um gesto simbólico enquanto a empresa lida com os atrasos no seu sistema de produção e a Boeing enfrenta uma verdadeira paragem das suas entregas na China. A Boeing tem centro de finalização pouco usado na China para pintar e preparar os aviões montados. A Índia também tem estado a tentar atrair a Airbus e a Boeing para estabelecerem as suas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.