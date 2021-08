DJ MARKET TALK: Airbus lança variante de menor peso do A330neo

(DJ Bolsa)-- A Airbus validou uma variante de menor peso do modelo A330neo que, se for lançada, será uma "oferta sensata", pois o custo de desenvolvimento será mais baixo e o aparelho pode cobrir a maioria dos voos que os aviões A330 estavam a fazer antes da pandemia, disse o Citi. "Se for lançado (ainda precisam de um cliente), prevemos que o A330neo Regional será capaz de cobrir mais de 60% dos voos pré-pandemia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

