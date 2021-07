DJ MARKET TALK: Airbus mais perto das metas de produção

(DJ Bolsa)-- A United anunciou uma encomenda de 70 aviões Airbus A321neo além do já existente pedido de 50 aviões, o que deixa a fabricante de aviões europeia um passo mais perto da meta de produção estabelecida, disse o UBS. "Esta encomenda representa um marco importante para convencer a cadeia de abastecimento de que as taxas podem subir para 70 ou mais a partir de 2024", disse o banco. A Airbus disse no final de maio ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

