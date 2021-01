DJ MARKET TALK: Airbus não deve enfrentar impacto significativo das novas tarifas

(DJ Bolsa)-- A Airbus não deve enfrentar um impacto significativo do prolongamento das tarifas dos EUA que entrou em vigor a 30 de dezembro, disse a Jefferies. As tarifas impostas aos bens da União Europeia no âmbito de uma disputa de longa data entre a Airbus e a rival dos EUA Boeing incluem "secções de fuselagem, asas e suportes de asas, assim como estabilizadores horizontais e verticais para aviões maiores, uma decisão que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone