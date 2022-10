DJ MARKET TALK: Airbus prevê mercado de serviços de aviões comerciais a duplicar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O mercado global de serviços para aviões comerciais deve duplicar em valor ao longo dos próximos 20 anos, diz a administração da Airbus durante uma apresentação. A fabricante de aviões europeia estima o valor do mercado deste ano nos $95 mil milhões -- mais 21% desde o ano passado. O mercado deve recuperar para níveis pré-pandemia até ao final de 2023 e duplicar para mais de $230 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.