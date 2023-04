DJ MARKET TALK: Airbus terá entregado 60 aviões em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A fabricante de aviões europeia Airbus poderá ter entregado 60 aviões a clientes em março, estima Chloe Lemarie, da Jefferies, numa nota de research em que a previsão representa uma melhoria face à fragilidade dos últimos meses, mas o indicador ainda está em baixa de 5% em termos homólogos. Lemarie estima 51 entregas do A320neo, quatro A220s, três A330neo e dois A350. Números desse género podem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.