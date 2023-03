DJ MARKET TALK: Ajuste do mercado para taxas do BCE parece exagerado

(DJ Bolsa)-- Os mercados podem ter ido demasiado longe ao deixarem de descontar algumas subidas de taxas de juro por parte do Banco Central Europeu depois da turbulência no setor bancário dos EUA, dizem analistas do Citi numa nota. "A queda do desconto do BCE pode ser exagerado, até porque achamos que o mais provável na quinta-feira é uma subida de 50 pontos base", diz. As consequências da turbulência no setor bancá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.