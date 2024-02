DJ MARKET TALK: Alargamento dos spreads das yields BTP-Bund parece contido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Natixis Research cortou as previsões para os spreads das yields das obrigações da Zona Euro, particularmente de Itália, vendo uma série de fatores a favorecer spreads mais contidos face às projeções anteriores, referem estrategas de taxas da firma numa nota. Os estrategas preveem agora um spread das yields BTP-Bund a 10 anos de 170 pontos base em março, contra uma previsão anterior de 190 pontos base,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.