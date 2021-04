DJ MARKET TALK: Alemanha abre caminho para fundo de recuperação da UE

(DJ Bolsa)-- O Tribunal Constitucional da Alemanha rejeitou uma providência cautelar para travar o fundo de recuperação de EUR750 mil milhões da União Europeia, mas o Citi diz que o tribunal vai continuar com os procedimentos principais para determinar se é constitucional. "Embora o risco de tribunal decidir contra o fundo de recuperação não seja zero, não é muito elevado e mesmo que aconteça, os receios ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone