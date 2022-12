DJ MARKET TALK: Alemanha ainda exposta aos riscos energéticos

(DJ Bolsa)-- A melhoria do índice de confiança empresarial da Alemanha sugere que a economia ainda está a contrair, mas a um ritmo menor do que nos meses anteriores, diz Melanie Debono, economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, numas nota. "A melhoria (…) sugere que ultrapassámos o fundo da atividade, mas não convém exagerarmos, o inverno chegou agora e pode afetar a economia daqui para a frente, especialmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.