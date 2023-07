DJ MARKET TALK: Alemanha apenas com pequena expectativa de recuperar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A sondagem Ifo da Alemanha vai dececionar todos os que esperavam uma recuperação da confiança empresarial em julho após duas quedas anteriores, diz Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe da KfW, numa nota. "A economia alemã está atualmente em terra de ninguém entre uma ligeira recessão e uma recuperação anémica", diz. A visão das empresas do futuro está marcada por um grande ceticismo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.