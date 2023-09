DJ MARKET TALK: Alemanha deve contrair 0,4% em 2023 - Ifo

(DJ Bolsa)-- O Instituto Ifo da Alemanha espera que a economia do país contraia 0,4% em 2023, confirmado as projeções anteriores. "O abrandamento continua e a tendência é de queda em todos os setores", diz o responsável de research económico do Ifo, Timo Wollmershaeuser. Este relatório segue-se ao do instituto IfW na quarta-feira, que reviu em baixa as suas projeções para que a economia alemã contraia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.