DJ MARKET TALK: Alemanha deve registar queda sustentada da inflação rumo a 2024

(DJ Bolsa)-- A leitura da inflação alemã de setembro deve ter assinalado o primeiro de uma série de grandes abrandamentos, refere Melanie Debono, da Pantheon Macroeconomics. O recuo, para 4,5% em setembro face a 6,1% em agosto -- que igualou as estimativas iniciais -- foi possibilitada pelo descida da inflação dos serviços, sobretudo devido aos efeitos base da redução da tarifa ferroviária do ano passado, refere. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.