DJ MARKET TALK: Alemanha deve ter evitado recessão técnica no inverno

(DJ Bolsa)-- A forte recuperação da indústria da Alemanha nos primeiros dois meses do ano afasta o risco de uma recessão técnica entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, refere o diretor global macro do ING, Carsten Brzeski, numa nota. Contudo, os dados também revelam uma divergência crescente entre o consumo -- que está a ter dificuldades devido à inflação -- e a atividade industrial,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.