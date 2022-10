DJ MARKET TALK: Alemanha espera recessão mais longa e mais profunda - GS

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs cortou as perspetivas de crescimento para a economia alemã neste inverno e no primeiro semestre do próximo ano. Para o terceiro trimestre, o Goldman Sachs prevê agora que a economia tenha contraído 0,3% em relação ao trimestre anterior, em comparação com uma leitura estável. Além disso, o banco reduziu as projeções para o 4T para uma queda de 0,6% do PIB e uma queda de 0,7% para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.