DJ MARKET TALK: Alemanha olha para o futuro com maior confiança

(DJ Bolsa)-- A economia alemã, tanto na indústria como nos serviços, está novamdnte a olhar para o futuro com crescente confiança, diz Martin Moryson, economista-chefe da DWS para a Europa, numa nota após os dados do Ifo. "O facto de as centrais de armazenamento de gás estarem cheias o suficiente para evitar uma escassez, a inflação, que já passou o pico, estão a contribuir para um sentimento muito menos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.