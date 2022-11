DJ MARKET TALK: Alemanha pode sair da recessão dentro de seis meses

(DJ Bolsa)-- Os resultados da sondagem ZEW de novembro refletem o difícil semestre de inverno da Alemanha, mas também a esperança de melhoria depois disso, diz Salomon Fiedler, da Berenberg. O indicador de condições atuais subiu para -64,5 pontos em novembro, face a -72,2 pontos em outubro, talvez ajudado pelo facto de a situação do gás estar agora mais estável do que no final do verão, disse o economista. O indicador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.