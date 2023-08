DJ MARKET TALK: Alemanha pode voltar a contrair no 3T

(DJ Bolsa)-- A Alemanha confirmou a estagnação da economia no segundo trimestre, mas o produto interno bruto deve voltar a cair no 3T, diz economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A procura interna ajudou a economia no trimestre, embora sobretudo graças à acumulação de inventário, ao passo que o consumo privado mal cresceu, apenas 0,1% em cadeia, depois de ter contraído 0,3% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.