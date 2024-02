DJ MARKET TALK: Alemanha vai avançar com privatizações, diz ministro das Finanças

(DJ Bolsa)- A Alemanha vai continuar a vender participações em empresa nas quais é acionista, refere o ministro das Finanças do país, Christian Lindner. "Na economia social de mercado, se não precisarmos de ser acionistas, é melhor entregar as ações aos mercados", disse o responsável à Bloomberg TV numa entrevista. Na semana passada, a Alemanha cortou a sua participação na dona da DHL, a Deutsche ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.