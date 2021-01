DJ MARKET TALK: Alemanha vai prolongar confinamento para lá de 10 de janeiro

(DJ Bolsa)-- Os governos estaduais e central da Alemanha devem prolongar o confinamento devido à pandemia para além de 10 de janeiro, disse o Commerzbank. O bloqueio deve ser prolongado por mais duas a três semanas, embora a incidência de infeções por Covid-19 tenha diminuído ligeiramente no início de 2021, disse o banco. O número inferior de novas infeções caiu na semana passada, tendo sido de -15% em relaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

