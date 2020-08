DJ MARKET TALK: Alerta de insolvência da Norwegian Air penaliza ações da IAG

(DJ Bolsa)-- O alerta de insolvência da Norwegian Air Shuttle, que disse esta sexta-feira que o futuro pode estar comprometido devido às restrições financeiras agravadas pela pandemia do coronavírus, atinge as ações do setor de aviação europeu. As ações da companhia aérea norueguesa recuam mais de 10%, depois de ter dito que vai precisar de mais capital no primeiro trimestre do próximo ano. As ações de outros pares ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

