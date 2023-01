DJ MARKET TALK: Algumas cidades da China podem retomar mobilidade total em janeiro

(DJ Bolsa)-- As cidades com "reabertura antecipada" da China podem adotar uma recuperação total da mobilidade no final de janeiro a fevereiro, enquanto algumas regiões mais atrasadas podem experimentá-la apenas de março a abril, disse o Goldman Sachs. As infecções por Covid-19 na China terão atingido o pico no final de dezembro e início de janeiro, embora haja alguma variação entre as regiões, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.