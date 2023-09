DJ MARKET TALK: Algumas obrigações da Zona Euro devem continuar a lateralizar

(DJ Bolsa)-- Numa altura em que o Banco Central Europeu está a deixar cair a tendência de restrição, as obrigações próximas do núcleo e as da periferia da Zona Euro devem ter espaço para manter um desempenho melhor do que as Bunds, mas o mais provável é que lateralizem, dizem os analistas do UniCredit Research numa nota. Contudo, "a deterioração das perspetivas económicas e o seu potencial impacto negativo nas posturas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.