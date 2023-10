DJ MARKET TALK: Alibaba continua a oferecer risco-recompensa atrativo

(DJ Bolsa)-- A Alibaba Group deve reportar um crescimento homólogo de 7% no segundo trimestre fiscal, abrandando face ao ganho de 14% do trimestre anterior devido à redução da procura de consumo, referem os analistas da Julia Pan Meng Yao e Soong Ming San, da UOB Kay Hian, numa nota. Contudo, a empresa terá registado uma ligeira melhoria na recuperação do consumo em setembro depois de um abrandamento em julho e agosto, notam. A ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.