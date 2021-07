DJ MARKET TALK: Alibaba não deve ser afetada por risco regulatório por agora

(DJ Bolsa)--As ações da Alibaba caíram com os receios sobre investidores sobre o risco regulatório no setor tecnológico da China, mas os receios sobre se estas empresas são o próximo alvo depois da regulação do setor da educação privada parecem ser um exagero, diz a Morningstar. A firma pensa que os riscos regulatórios têm uma probabilidade de 50% ou inferior de acontecer devido ao apoio do governo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

