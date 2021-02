DJ MARKET TALK: Alienação de unidade nos EUA mostra compromisso da Nestlé

(DJ Bolsa)-- A alienação das marcas de água norte-americanas por parte da Nestlé não altera o caso de investimento na empresa, uma vez que a decisão era esperada, mas mostra o compromisso da companhia em melhorar a posição estratégica e apresentar uma criação de valor atrativa no longo prazo, disse a Baader Helvea. "Nos últimos anos, a Nestlé fez progressos significativos ao concentrar o portefó... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone