DJ MARKET TALK: Alienação do petróleo & gás é ligeiramente positivo para a BHP

(DJ Bolsa)-- A proposta alienação dos seus ativos de petróleo e gás natural da BHP é um pequeno fator positivo para o caso de investimento e deve resultar em melhores retornos para a empresa mineira, diz o Berenberg. O risco chave é que, se os preços do petróleo dispararem, a BHP está a vender ativos numa altura em podia estar a fazer retornos elevados; no entanto, a vaga ESG é claramente mais robusto, diz o banco ...

