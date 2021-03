DJ MARKET TALK: Alienações internacionais da Tesco podem impulsionar ações

(DJ Bolsa)-- As ações da Tesco têm estado fora do radar dos investidores ultimamente, mas a saída do mercado polaco pode reanimar a cotação, refere a Shore Capital. A maior retalhista alimentar britânica em quota de mercado está focada numa estratégia de concentração geográfica, com alienações em vários países a aumentarem o cash flow, diz a Shore. O negócio polaco trouxe GBP181 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

