DJ MARKET TALK: Alívio da inflação apenas levará Fed a agir mais forçosamente

(DJ Bolsa)-- O Bank of America espera que uma queda ligeira dos serviços de energia limite o aumento do IPC principal dos EUA de fevereiro na próxima semana para 0,38% em cadeia, com a taxa homóloga a descer para 6,1% face a 6,4%. Mas os economistas esperam que o IPC subjacente suba 0,42% em cadeia, semelhante ao aumento de 0,41% em janeiro. Se isso acontecer, os economistas dizem que a taxa de subida homóloga do IPC subjacente pode cair apenas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.