DJ MARKET TALK: Alívio da inflação deve beneficiar confiança da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O abrandamento da inflação deve suportar o sentimento do consumidor da Zona Euro daqui em diante, refere Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Embora a recente recuperação tenha estagnado em maio -- o indicador principal da confiança do consumidor subiu apenas ligeiramente para -17,4 em maio face a -17,5 em abril -- a boa notícia é que o sentimento vai provavelmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.