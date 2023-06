DJ MARKET TALK: Alívio da política monetária na China está iminente

(DJ Bolsa)-- A flexibilização da política monetária da China está iminente depois da recuperação pós-pandemia do país ter mostrado sinais de perda de força, aumentando o receio de que a economia esteja a desacelerar novamente, disseram analistas do Morgan Stanley. A política de suporte vai ajudar a prevenir a deterioração do mercado de trabalho e "minimizar os riscos para a estabilidade social"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.