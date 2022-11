DJ MARKET TALK: Alívio das restrições pode impulsionar expectativas do PIB da China

(DJ Bolsa)-- A redução das restrições da China contra a Covid-19 pode ajudar a eliminar a incerteza política para o próximo ano e aumentar as expectativas do mercado para o crescimento económico em 2023, diz Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management. As medidas anunciadas esta sexta-feira impulsionam a confiança do investidor e do público em geral, que tem sido penalizada pelas restrições draconianas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.