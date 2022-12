DJ MARKET TALK: Alívio do controlo da yield pelo BOJ é uma surpresa mas timing é positivo

(DJ Bolsa)--A decisão do Banco do Japão, ou BOJ, de aliviar o controlo sobre a curva da yield é uma surpresa, mas na altura certa, diz Akira Moroga, estratega-chefe de mercado do Aozora Bank. À medida que o ímpeto crescente das yields das obrigações globais tem aliviado, os responsáveis do BOJ devem ter pensado que as yields domésticas não devem subir acentuadamente ainda que o banco central alivie o seu controlo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.