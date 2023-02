DJ MARKET TALK: Alívio do IPP da Alemanha aponta para recuo de pressões da inflação

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor, ou IPP, da Alemanha desceu em janeiro pelo quarto mês consecutivo, contribuindo para os sinais de alívio das pressões da inflação à porta das fábricas. Os preços no produtor para produtos industriais subiram 17,8% em janeiro em termos homólogos, face a 21,6% em termos homólogos em dezembro, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Destatis. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.