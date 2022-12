DJ MARKET TALK: Alívio do IPP da Alemanha é bom prenúncio para inflação

(DJ Bolsa)-- O abrandamento dos preços no produtor da Alemanha acrescenta às expectativas de que a pressão ascendente subjacente aos preços no consumidor vai diminuir em breve, diz Ralph Solveen, economista sénior do Commerzbank, numa nota. Os preços no produtor da Alemanha cresceram 28,2% em novembro, face ao mesmo mês do ano passado, uma descida em relação aos 34,5% registados em outubro, de acordo com os dados desta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.