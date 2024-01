DJ MARKET TALK: Alívio dos preços subjacentes alemães deve manter aposta em cortes do BCE

(DJ Bolsa)-- A tendência da inflação subjacente da Alemanha, que abrandou para 3,5% em dezembro face a 3,8% no mês anterior, deve ser suficiente para manter as expectativas de que o Banco Central Europeu vai começar a cortar as taxas de juro nos próximos meses, diz Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, numa nota. A inflação subjacente vai provavelmente descer mais em fevereiro e março ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.