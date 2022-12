DJ MARKET TALK: Alívio dos problemas da oferta pode ajudar setor industrial da Alemanha

(DJ Bolsa)--A resiliência do setor industrial da Alemanha sugere que a crise energética tem um impacto menor na produção do que o temido, disseram economistas do Citi. A produção em indústrias de uso intensivo de energia continua a cair, mas isso não está a afetar outros setores como se previa anteriormente, acrescentaram. "Pelo contrário, a escassez de oferta, como de semicondutores da Ásia ou fios elé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.